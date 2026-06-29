AK Parti'den İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
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AK Parti'den İsrail'e Sert Kınama

29.06.2026 22:20
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Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası tepki çağrısında bulundu.

(ANKARA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı. Çelik, kınama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar."

İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır.  1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır.

Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."

Kaynak: ANKA

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