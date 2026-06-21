AK Parti'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı - Son Dakika
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AK Parti'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı

AK Parti\'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı
21.06.2026 11:07
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan: - "Baba, gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınar, adaleti ve merhameti öğrendiğimiz ilk mektep, evladın sığındığı güvenli bir liman, hayat boyu arkasında hissettiği sarsılmaz bir güçtür"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehit babalarını ve gazileri ağırladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kadın Kolları Başkanlığı, vatanı için en büyük fedakarlığı yapmış babalarla bir araya geldi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın en asli görevleri olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise babalığın sarsılmaz bir güç ve güvenli bir liman olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Baba, gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınar, adaleti ve merhameti öğrendiğimiz ilk mektep, evladın sığındığı güvenli bir liman, hayat boyu arkasında hissettiği sarsılmaz bir güçtür. Bugün burada o çınarların en aziziyle, vatanı ve milleti için en büyük fedakarlığı yapmış babalarımızla bir aradayız. Sizlerin gönül huzuru, bu ülkenin huzurudur, sizlerin memnuniyeti, bu milletin birliğinin ve beraberliğinin teminatıdır."

Ercan, şehit ve gazi ailelerine minnet borçlarının ödenemeyeceğinin altını çizerek, "Bizler ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Ömrünü ailesine, vatanına hayırlı fertler yetiştirmeye adayan tüm babalarımızın ve ahirete irtihal etmiş olan tüm şühedamızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da anlamlı ev sahipliğinden ve vefasından dolayı AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ile parti yönetimine teşekkür etti.

Program, edilen duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı - Son Dakika
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