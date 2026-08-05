AK Parti\'den \'Terörsüz Türkiye\' için tarihi kanun teklifi

(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefimiz yolunda tarihi bir eşiğin aşılmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz" dedi. Gül, " Türkiye Yüzyılı, kardeşliğin, birliğin ve terörsüz bir geleceğin yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,TBMM Başkanlığı'na sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama yaptı.

"TERÖRSÜZ BİR BÖLGE OLUŞMASI SAĞLANACAK"

Bugün "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tarihi bir eşiğin aşıldığını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Terörsüz Türkiye hedefimiz yolunda tarihi bir eşiğin aşılmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla ivme kazanan bu süreç, ülkemiz için umut dolu bir dönemin kapılarını aralamaktadır. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un riyasetinde ve destekleriyle Gazi Meclisimizde geniş bir mutabakatla kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nun titiz çalışmaları neticesinde süreç somut bir adıma dönüştü. Hazırladığımız 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni bugün itibarıyla Meclis Başkanlığımıza sunduk."

Türkiye'nin "iç cephenin tahkim edilmesi ve Terörsüz Türkiye iradesiyle" 50 yıllık terör prangasını söküp attığını ifade eden Gül, "İç cephemizdeki eşit vatandaşlık ve kardeşlik temeline dayalı bu muazzam tahkimat, ülkemizde terörün son bulmasına vesile olurken sınırımızın ötesine de taşarak terörsüz bir bölge oluşmasını sağlayacaktır" dedi.

Gül, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefimize ulaştığımızda bin yıllık kardeşlik ahdimizi yeniden ve daha güçlü şekilde perçinleyecek, Türk, Kürt, Arap ayrımı gözetmeksizin bu aziz coğrafyada yaşayan herkes için huzurun, güvenin ve ortak geleceğin hakim olduğu güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, kardeşliğin, birliğin ve terörsüz bir geleceğin yüzyılı olacaktır."