AK Parti'den Yeni Anayasa Açıklaması: Birinci Aşama Neredeyse Tamamlandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ala, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak, 'Birinci aşama neredeyse nihayetlendi' dedi ve anayasanın vatandaşın geliriyle doğrudan ilişkili olduğunu, kurumsallaşmış demokrasinin sermaye akışını ve öngörülebilirliği sağladığını ifade etti.

Ala, Türkiye'nin parti devleti olduğu yönündeki eleştirilere karşı çıkarak, AK Parti'nin anayasa değişikliğine liderlik ettiğini ve sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Muhalefetin anayasa tartışmalarına katkı sunması gerektiğini belirten Ala, 'Biz bir ajandayla değil, teklifle, usulle geliyoruz' diyerek uzlaşı çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere cevap veren Ala, daha demokratik bir ortamda olduklarını ve ifade özgürlüğünün genişlediğini savundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda mevcut anayasada karar olduğunu ve tartışmaya gerek olmadığını söyledi.

CHP'nin ara seçim talebine değinen Ala, AK Parti'nin gündeminde erken seçim olmadığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiğini ve hedeflenen noktaya doğru ilerlediğini ifade eden Ala, uluslararası düzende kuralsızlığın hakim olduğunu ve yeni ittifakların tartışılacağını ekledi.