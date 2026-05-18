AK Parti Edirne\'ye Ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mevlüt Kurt, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kurt, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Siyasi ve Hukuki İşler Biriminin çalışmaları, saha faaliyetleri ve Edirne'ye ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kurt'a teşekkür etti.

Programa parti yöneticileri de katıldı.

Öğrenciler çevre temizliği yaptı

Enez ilçesinde "Orman Benim" programı kapsamında öğrenciler tarafından çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Enez Kaymakamı Merve Ayık'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ormanlık alanda çevre temizliği yaparak çöp topladı.

Doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturdu.

Programa, orman işletme personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Keşan'da merada ot biçimi yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çobançeşme köyünde, Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında ıslah çalışmaları tamamlanan merada ot biçimi yapıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen proje kapsamında merada verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Program kapsamında düzenlenen ot biçimi etkinliğine Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile teknik personel katıldı.

Açıklamada, mera alanlarının sürdürülebilir kullanımı ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Edirne'de üreticilere kırsal kalkınma destekleri anlatılacak

Edirne'de kırsal kalkınma destekleri toplantısı düzenlenecek

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kırsal kalkınma hibe ve destek programlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, üreticiler ve vatandaşlara yönelik düzenlenecek toplantıda kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verilecek.

Toplantıda, tarımsal üretim, hayvancılık, yenilenebilir enerji ve kırsal yatırımlara yönelik hibe programları ele alınacak.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek program, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.

Açıklamada, tüm üretici ve vatandaşlar toplantıya davet edildi.