TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, ülkenin istikbaline yön veren, bilgiyle, sabırla ve gönül ferasetiyle yeni nesilleri yetiştiren tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en samimi duygularıyla kutladığını belirtti.

Öğretmenlerin insan yetiştirme gibi mukaddes bir görevi büyük bir adanmışlıkla sürdürdüğünü ifade eden Gürcan, şunları kaydetti:

"Milletimizin geleceğine yön veren en güçlü teminatımızdır. Emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için tüm meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini ifa ederken şehit olan, afetler ve kazalar sebebiyle ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."