AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: \'Cumhur İttifakı memleketi görüyor\'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Cumhur İttifakı'nın farkı şu; Biz hesap kitap yapmıyoruz. Çünkü diyoruz ki memleket mevzubahis ise makamlar, mevkiler dize gelmez, göze gelmez. Biz birbirimize bakarken memleketi görüyoruz." dedi.

Kandemir, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan'ın Seçim İletişim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Aydın'ın hak ettiği değere ulaşmasını istediklerini söyledi.

Cumhur İttifakı olarak burada olduklarına dikkati çeken Kandemir, "Cumhur İttifakı'nın farkı şu; Biz hesap kitap yapmıyoruz. Çünkü diyoruz ki memleket mevzubahis ise makamlar, mevkiler dize gelmez, göze gelmez. Biz birbirimize bakarken memleketi görüyoruz. Onun için Cumhur İttifakı bir değerler ittifakıdır." dedi.

Erkan Kandemir, seçimlerde Aydın'dan yüksek oy alacaklarına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah mühür bizde olsun. Biz de insanların gönüllerine konuk olarak, sofralarına oturarak, onlarla beraber hep birlikte bu şehri imar edelim. Bizim bunlardan temel farkımız bu işte. Onlar köşelerinden, makamlarından parmak sallarlar. Birbirleriyle hesap kitap yaparlar. 5 senede bir sokağa inerler. Yapamadıkları sözlerini yeniden tekrar ederler. Oysa biz sofrasına oturduğumuz milletimizde hep birlikte bu şehri nasıl inşa edeceğiz, onun derdiyle gayret ederiz, huzura çıkarız."

Hizmet etmeye talip olduklarına dikkati çeken Kandemir, Aydın'da muhteşem bir birliktelik gördüğünü, Mustafa Savaş ile Burak Pehlivan'a inandıklarını sözlerine ekledi.

Mustafa Savaş ise Aydın'da hizmet yapmayan bir büyükşehir belediye başkanı olduğunu öne sürdü.

Burada başarı hikayesi yazacaklarına inandığını anlatan Savaş, "Tarihiyle, medeniyetiyle güzel bir şehir olan Aydın yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Görüyoruz ki Aydın hazır. 15 yıldan beri Aydın'da kayıp yıllar var. Ulaşım trafik çileye dönüşmüş durumda. Altyapı problemi var. Aydın birinci derecede deprem bölgesi ve bununla ilgili bir çalışma yok. Bu kronik problemleri çözdüğümüz gibi ilimizin gelişmesi adına da hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da bu şehri çok sevdiklerini, büyükşehir belediyesiyle uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.