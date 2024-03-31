31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını belirtti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

31.03.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını belirtti.

Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Şen, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kilis'te oy pusulaları YSK'ya getirildi
    18:42 Kilis'te oy pusulaları YSK'ya getirildi

    Kilis'te oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları YSK Başkanlığı'na getirilmeye başlandı.

  • Başkentte çatı yangını paniğe neden oldu
    18:40 Başkentte çatı yangını paniğe neden oldu

    Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

  • Uşak'ta sandıklar kapandı, oy sayım işlemi devam ediyor
    18:36 Uşak'ta sandıklar kapandı, oy sayım işlemi devam ediyor

    Uşak'ta oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oylar sayılmasına devam ediliyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Uşak'ta da sabah 08:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri saat 17:00 itibariyle sona erdi. Sandık ve parti görevlileri tarafından zarflar tek tek sandıklardan çıkarılarak sayılmaya başlandı. Güvenlik güçleri ise sayımın devam ettiği merkezlerde güvenlik tedbirlerine devam ediyor.

  • Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
    18:31 Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

    Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri sırasında polis ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve tabancaya ait fişek bulundu. Ayrıca, araçtan kaçmaya çalışan bir kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.Y. ve T.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

  • Kırklareli'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıklar kapanıyor
    18:29 Kırklareli'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıklar kapanıyor

    Kırklareli'nde bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanması ile oy sayma işlemi başladı. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi sona erdi ve şu anda oy sayma işlemi devam ediyor.

  • Samsun'da oyların sayımına devam ediliyor
    18:27 Samsun'da oyların sayımına devam ediliyor

    Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılan 3 bin 656 sandıkta sayımlar başladı. Nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti.

  • Erdoğan: Sonuçlar Kesinleşinceye Kadar Tüm Kardeşlerimden Görevli Oldukları Sandıkların Başından Ayrılmamasını Rica Ediyorum
    18:26 Erdoğan: Sonuçlar Kesinleşinceye Kadar Tüm Kardeşlerimden Görevli Oldukları Sandıkların Başından Ayrılmamasını Rica Ediyorum

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından tüm kardeşlerinden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamalarını ve milletin iradesine sahip çıkmalarını önemle rica etti.

  • Uşak'ta oy kullanma işlemleri sona erdi, oylar sayılıyor
    18:21 Uşak'ta oy kullanma işlemleri sona erdi, oylar sayılıyor

    Uşak'ta mahalli idareler genel seçimleri için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oy sayımı başladı ve güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor.

  • İzmir'de oy sayımı sürüyor
    18:19 İzmir'de oy sayımı sürüyor

    İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayma işlemlerine geçildi. Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sonra erdi. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte sandıklar açılmaya başlandı. Tasnif işlemlerinin ardından başlanılan oy sayma işlemi sürüyor.

  • Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlendi
    18:18 Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlendi

    Türkiye genelinde yapılan seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenmesi için oy verme işlemi tamamlandı. Seçimlerde ayrıca il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başlarken, diğer illerde saat 08.00'de başladı ve saat 16.00'da tamamlandı. Seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

  • Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu Ankara'da kullandı
    18:17 Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu Ankara'da kullandı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Yenimahalle semtinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanarak yerel seçimlere katıldı.


17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
16:56 Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi
16:42 İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
14:22 Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
16:47 Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı
16:18 Kadıköy’deki seçime damga vuran görüntü Kadıköy'deki seçime damga vuran görüntü
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:33 Şanlıurfa’da muhtarlık kavgaları 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
14:41 Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 18:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement