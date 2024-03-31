AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok

Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlendi

Türkiye genelinde yapılan seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenmesi için oy verme işlemi tamamlandı. Seçimlerde ayrıca il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başlarken, diğer illerde saat 08.00'de başladı ve saat 16.00'da tamamlandı. Seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.