AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını belirtti.
Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok - Son Dakika
Kilis'te oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları YSK Başkanlığı'na getirilmeye başlandı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
Uşak'ta oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oylar sayılmasına devam ediliyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Uşak'ta da sabah 08:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri saat 17:00 itibariyle sona erdi. Sandık ve parti görevlileri tarafından zarflar tek tek sandıklardan çıkarılarak sayılmaya başlandı. Güvenlik güçleri ise sayımın devam ettiği merkezlerde güvenlik tedbirlerine devam ediyor.
Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri sırasında polis ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve tabancaya ait fişek bulundu. Ayrıca, araçtan kaçmaya çalışan bir kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.Y. ve T.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Kırklareli'nde bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanması ile oy sayma işlemi başladı. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi sona erdi ve şu anda oy sayma işlemi devam ediyor.
Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılan 3 bin 656 sandıkta sayımlar başladı. Nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından tüm kardeşlerinden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamalarını ve milletin iradesine sahip çıkmalarını önemle rica etti.
Uşak'ta mahalli idareler genel seçimleri için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oy sayımı başladı ve güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor.
İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayma işlemlerine geçildi. Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sonra erdi. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte sandıklar açılmaya başlandı. Tasnif işlemlerinin ardından başlanılan oy sayma işlemi sürüyor.
Türkiye genelinde yapılan seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenmesi için oy verme işlemi tamamlandı. Seçimlerde ayrıca il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başlarken, diğer illerde saat 08.00'de başladı ve saat 16.00'da tamamlandı. Seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Yenimahalle semtinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanarak yerel seçimlere katıldı.
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