AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı\'dan "fon krizi" sorusuna cevap: "Açıklayacağım"

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon krizi soruşturmasında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağına ilişkin soruya "Açıklayacağım" diye yanıt verdi.

TBMM'nin 28'nci dönem 5'inci yasama yılı Genel Kurul'da düzenlenen özel oturumla başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, özel oturumu locadan takip etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından sona eren özel oturum sonrası TBMM'den ayrılan Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada oğlu Mustafa Yazıcı hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağına ilişkin tedbir kararıyla ilgili soruya "Açıklayacağım" yanıtını verdi.