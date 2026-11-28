AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TÜRKSOY Daimi Konseyinin 43. Dönem Toplantısı'nda 2028'in "Cengiz Aytmatov Yılı" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı'nda 2028'in "Cengiz Aytmatov Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti.

Bu kararın memnuniyet verici olduğunu aktaran Zorlu, Aytmatov'un Türk dünyasının ortak değeri olduğunu vurguladı.

Böylesine ortak değerlerin dünyaya duyurulmasının Türk dünyasının bütünleşmesine katkı sağlayacağını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak alfabe konusundaki ilk çalışma olarak Cengiz Aytmatov adlı eseri tercih etmesi de bunun bir yansımasıdır. Yine bu kapsamda 3-4 Aralık tarihlerinde Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Cengiz Aytmatov Sempozyumu son derece anlamlıdır. Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum."