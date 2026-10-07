AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan şehit polis Türkoğlu için başsağlığı mesajı: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan şehit polis Türkoğlu için başsağlığı mesajı:

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- "Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başındaki polislerimize yönelik silahlı saldırı sonucu polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'nun şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Ala, NSosyal hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başındaki polislerimize yönelik silahlı saldırı sonucu polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'nun şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Aziz milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan şehit polis Türkoğlu için başsağlığı mesajı: - Son Dakika
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