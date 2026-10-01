AK Parti Grup Başkanı Güler'den CHP ve YENİ Parti'ye "fon krizi" tepkisi: "Muhalefetteki bazı arkadaşların aceleciliği nedir?" - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanı Güler'den CHP ve YENİ Parti'ye "fon krizi" tepkisi: "Muhalefetteki bazı arkadaşların aceleciliği nedir?"

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AK Parti Grup Başkanı Güler\'den CHP ve YENİ Parti\'ye "fon krizi" tepkisi: "Muhalefetteki bazı arkadaşların aceleciliği nedir?"
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon krizi tartışmalarında CHP ve YENİ Parti'nin tutumunu eleştirerek, "Muhalefetteki bazı arkadaşların aceleciliği nedir, onu anlayamadık" dedi. Güler, sorumlulukların delillerle ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Kimin ne sorumluluğu varsa da gereğini yapacağız" diye konuştu.

Haber: Emine Dalfidan

(TBMM)- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon krizi tartışmalarında CHP ve YENİ Parti'nin tutumunu eleştirerek, "Muhalefetteki bazı arkadaşların aceleciliği nedir, onu anlayamadık" dedi. Güler, sorumlulukların delillerle ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Kimin ne sorumluluğu varsa da gereğini yapacağız" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güller, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen özel oturuma katılmak üzere geldiği Meclis'te ANKA Haber Ajansı'nın fon krizine ilişkin sorularını yanıtladı.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salı günü ilgili bakanlık, başkanlık ve kurulların toplantı yaptığını, toplantıda iki önemli karar alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu aracılığıyla ilgili kurumların süreci birlikte izlemesine yönelik bir sistem oluşturulduğunu aktaran Güler, diğer kararın ise Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi olduğunu söyledi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun inceleme, denetleme ve soruşturma yetkisine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Yani bu işin çok daha derinlemesine, çok daha üst seviyede bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı net. Bu işin yakını, arkadaşı, şuyu buyu yok. Nereye giderse gitsin."

Usulsüzlük veya yolsuzluğu bulunan herkesin eylemlerinin araştırılması gerektiğini belirten Güler, yürütülen çalışmalar sonucunda tablonun ortaya çıkmasının beklendiğini ifade etti.

CHP VE YENİ PARTİ'YE TEPKİ

CHP ve YENİ Parti'nin konuya ilişkin tutumunu eleştiren Güler, şöyle konuştu:

"Maalesef üzülüyoruz, muhalefetteki bazı arkadaşların aceleciliği nedir, onu anlayamadık. Özellikle CHP ve şimdi YENİ Parti'deki arkadaşlarımız, Uşak'ta göstermedikleri hızı ve kararlılığı veya Antalya'da göstermedikleri bu kararlılığı veya Bursa'da göstermedikleri bu kararlılığı şimdi hemen… Ellerinde hangi bilgi, delil var bilemiyoruz. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde bu süreci soruşturuyor ve takip ediyor. 55'in üzerinde tutuklu var bu konularda. Dolayısıyla derinlemesine bu konu her yönüyle beraber devletin gündeminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde."

Devlet Denetleme Kurulu ile Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güler, "Bunun sonucunda ortaya bir tablo çıkar, fotoğraf çıkar. Burada da yasama olarak üzerimize bir şey düşerse bu konuda biz de AK Parti olarak da bunun öncüsü oluruz. Ama aceleyle alınacak bir kararın da faydalı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

"KİMİN NE SORUMLULUĞU VARSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlunun mal varlıklarına tedbir konulup kaldırılmasına ilişkin soruya Güler, kimin mağdur, kimin suçlu olduğuna ilişkin değerlendirme yapılabilmesi için araştırma, denetleme ve soruşturma sonuçlarının görülmesi gerektiğini belirtti.

Sermaye piyasalarında farklı işlemler bulunduğunu, bunların birbirine karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Güler, "Ama şu anda biz çok erkenden kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Çünkü bu borsa dediğimiz, para piyasaları dediğimiz, sermaye piyasaları dediğimiz alanda çok farklı işlemler var" diye konuştu.

Güler, sorumlulukların delillerle ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Kimin ne sorumluluğu varsa da gereğini yapacağız" dedi.

"Önümüzdeki dönemde bir yasal düzenleme gündeme gelebilir mi" sorusuna ise Güler, "İhtiyaç olursa bunun öncüsü de oluruz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA
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