AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 9. Yargı Paketi bayramdan sonra Meclis'e sunulacak - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 9. Yargı Paketi bayramdan sonra Meclis'e sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 9. Yargı Paketi'nde 'etki ajanlığı'nın başından beri taslakta olmadığını' ileri sürerek, paketin bayramdan sonra Meclis'e sunulacağını bildirdi. Akbaşoğlu, Cumhur İttifakı'nın 'kararlılıkla yoluna devam edeceğini' belirterek, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte yürüme kararlılığını ortaya koymaya devam edeceğiz' dedi.

13.06.2024 16:45
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(TBMM)- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 9. Yargı Paketi'nde "etki ajanlığı"nın başından beri taslakta olmadığını" ileri sürerek, paketin bayramdan sonra Meclis'e sunulacağını bildirdi. Akbaşoğlu, Cumhur İttifakı'nın "kararlılıkla yoluna devam edeceğini" belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte yürüme kararlılığını ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de gündeme ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, TBMM'nin bayram mesaisinin ardından, Sermaye Piyasaları Kanununda, kripto varlıklarla ilgili düzenleme başta olmak üzere ulaşım, habercilik ve sivil havacılık gibi konularda çeşitli düzenlemeleri içeren bir kanun teklifinin görüşmesini gerçekleştireceklerini söyledi. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu, Kurban Bayramı'ndan sonra 6-7 kanun teklifinin Temmuz'da Meclis'te görüşüleceğini söyledi.

"6284 sayılı kanun ve etki ajanlığına 9. Yargı Paketi'nde başından beri yoktu"

Akbaşoğlu, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin şunları söyledi:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde görüşmelerini hala yürüttüğümüz, çalışmaların hala devam ettiğimiz ve Kurban Bayramı sonrasında da devam edeceğimiz 9. Yargı Paketi'ne ilişkin de bir teklifi bayramdan sonraki süreçte Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız. 9. Yargı Paketinde ağırlıklı olarak özellikle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanunlara ilişkin düzenlemeleri göreceğiz. Bunun yanında başka konuları da ihtiva edecek çalışmaları bu hafta yaptığımız gibi bayram sonrasında da devam ettirerek bu teklifimizi sizlerle paylaşacağız. Bugün basına yansıyan bir takım haberlere şahit olduk. Aslında hakikaten gerçeği yansıtmaya ve üzüntü verici bir şekilde basına yansıyan bir durum söz konusu. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda 'etki ajanlığına' ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır, çalışma taslağında.

6284 sayılı kanun ile ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışma da söz konusu değildir. Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durum hakikaten üzüntü verici bir durumdur.

Olmayan bir taslakta bir maddenin çıkartıldığı zehabına kapılacak ve kamuoyunu dezenformatik bir şekilde başka bir noktaya taşıyacak bu bilgiler ve haberler ışığı altında işin gerçeğini sizlerle paylaşma hususunda muhatap olarak karşınızdayım. 9. Yargı Paketini çalışan bir arkadaşınız olarak milletvekillerimizden ilgili kurumların bürokrat arkadaşlarının temsili ile hep beraber geçen haftadan beri bir çalışma yürütüyoruz ve bayram sonrasında da bu çalışmayı devam ettireceğiz. Ortada bir teklif henüz söz konusu değil... Bu konuda net bir şekilde 6284 sayılı kanuna dair ve etki ajanlığına dair herhangi bir hususun bu çalışmada yer almadığını ifade etmek diyorum."

"Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir"

Emin Akbaşoğlu, Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi:

"Şu hususu da ifade etmek isterim ki 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi gecesinde çok tabii olarak doğal olarak milletimiz tarafından kurulan ve Türkiye İttifakı'nın adı olan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte bütün milletimizle beraber inşallah yol yürümeye, bu hedefleri hep beraber gerçekleştirme kararlılığını hep birlikte net bir iradeyle ortaya koymaya devam edeceğiz. Biz bütün milletimiziz emrinde ve hizmetindeyiz."

Kaynak: ANKA

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