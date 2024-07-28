AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan özür açıklaması

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(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında "Sahipsiz köpekler" ifadesini kullanırken eliyle muhalefet sıralarını işaret etmesi üzerine CHP ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri Yenişehirlioğlu'nun özür dilemesini istedi. Yenişehirlioğlu, "Eğer ben sizin kalbinizi kırdıysam istemsiz olarak hepinizden helallik diliyorum. Ben hepinizden özür diliyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerine görüşmeler devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kanun teklifi üzerine konuşmasında sarfettiği sözler muhalefetin tepkisini çekti.

"CHP Grubu hiçbir zaman köpekleri bir hakaret aracı olarak kullanmaz"

Yaşanan gerginlik sonrası oturuma ara verildi. Aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu yasanın komisyondaki görüşmeleri ve gündeme gelmesinden bu yana bazı siyasilerin ortamı çok gerdiğini belirterek; "CHP Grubu hiçbir zaman için o dünya güzeli canlıları, köpekleri bir hakaret aracı olarak kullanmaz, kullananları da her zaman için kınar" dedi. Başarır devamında, "Onların bir hakaret aracı olarak kullanılmasını lanetliyorum. Bu dil kötü bir dil, doğru bir dil değil. Sayın Grup Başkanvekili çıkmalı çünkü söylediği sözler yanlış anlaşıldı ya da kendisi böyle bir şey kast ettiyse özür dilemeli" diye konuştu.

"Hakarete varan bir dili kabul etmiyoruz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hiçbirimizin diğer bir arkadaşı, bir milletvekilini hele de bir grubu tarif edecek şekilde ya da muhalefet grubunu tarif edecek şekilde hakarete varan bir dili, uslübü, işareti, yaklaşımı kullanmasını asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Koçyiğit, "Sayın Yenişehirlioğlu'ndan bir özür beklentimizi grubum adına ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bir Allah'ın kulunu kast ettiysem, öbür dünyada gün yüzü görmeyeyim"

Ardından söz alan ve Meclis'e geldiği günden beri en uzlaşmacı kişi olduğunu savunan AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise şöyle konuştu:

"Burada ben bir Allah'ın kulunu bilerek, isteyerek kırmış bir insan değilim, Grup Başkanvekillerim de billir. Kürsüde okuduğum metnin dışında doğaçlama bir şey söylemedim. Ama konuşmamı yaparken sesler yükselip, eleştiriler yükselince doğal olarak oradaki konuşmacı sesini yükseltiyor ve el kol hareketleri yapabiliyor. Ben inançlı bir adamım, helalleşmenin önemli olduğuna inanırım. Bir Allah'ın kulunu kast ettiysem, öbür dünyada gün yüzü görmeyeyim. Öyle bir kastım yok benim. Hepiniz benim için değerli, önemli ve anlamlısınız.

Eğer ben sizin kalbinizi kırdıysam istemsiz olarak, hepinizden helallik diliyorum. Ben böyle yaşayan bir adamım. Ben hepinizden özür diliyorum, özür dilemenin erdem olduğuna inanıyorum."