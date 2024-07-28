AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan özür açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan özür açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında muhalefet sıralarını işaret ederek 'sahipsiz köpekler' ifadesini kullanması üzerine CHP ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri özür dilemesini istedi. Yenişehirlioğlu, konuşmasının ardından muhalefete yönelik özür açıklaması yaptı.

28.07.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında "Sahipsiz köpekler" ifadesini kullanırken eliyle muhalefet sıralarını işaret etmesi üzerine CHP ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri Yenişehirlioğlu'nun özür dilemesini istedi. Yenişehirlioğlu, "Eğer ben sizin kalbinizi kırdıysam istemsiz olarak hepinizden helallik diliyorum. Ben hepinizden özür diliyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerine görüşmeler devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kanun teklifi üzerine konuşmasında sarfettiği sözler muhalefetin tepkisini çekti.

"CHP Grubu hiçbir zaman köpekleri bir hakaret aracı olarak kullanmaz"

Yaşanan gerginlik sonrası oturuma ara verildi. Aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu yasanın komisyondaki görüşmeleri ve gündeme gelmesinden bu yana bazı siyasilerin ortamı çok gerdiğini belirterek; "CHP Grubu hiçbir zaman için o dünya güzeli canlıları, köpekleri bir hakaret aracı olarak kullanmaz, kullananları da her zaman için kınar" dedi. Başarır devamında, "Onların bir hakaret aracı olarak kullanılmasını lanetliyorum. Bu dil kötü bir dil, doğru bir dil değil. Sayın Grup Başkanvekili çıkmalı çünkü söylediği sözler yanlış anlaşıldı ya da kendisi böyle bir şey kast ettiyse özür dilemeli" diye konuştu.

"Hakarete varan bir dili kabul etmiyoruz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hiçbirimizin diğer bir arkadaşı, bir milletvekilini hele de bir grubu tarif edecek şekilde ya da muhalefet grubunu tarif edecek şekilde hakarete varan bir dili, uslübü, işareti, yaklaşımı kullanmasını asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Koçyiğit, "Sayın Yenişehirlioğlu'ndan bir özür beklentimizi grubum adına ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bir Allah'ın kulunu kast ettiysem, öbür dünyada gün yüzü görmeyeyim"

Ardından söz alan ve Meclis'e geldiği günden beri en uzlaşmacı kişi olduğunu savunan AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise şöyle konuştu:

"Burada ben bir Allah'ın kulunu bilerek, isteyerek kırmış bir insan değilim, Grup Başkanvekillerim de billir. Kürsüde okuduğum metnin dışında doğaçlama bir şey söylemedim. Ama konuşmamı yaparken sesler yükselip, eleştiriler yükselince doğal olarak oradaki konuşmacı sesini yükseltiyor ve el kol hareketleri yapabiliyor. Ben inançlı bir adamım, helalleşmenin önemli olduğuna inanırım. Bir Allah'ın kulunu kast ettiysem, öbür dünyada gün yüzü görmeyeyim. Öyle bir kastım yok benim. Hepiniz benim için değerli, önemli ve anlamlısınız.

Eğer ben sizin kalbinizi kırdıysam istemsiz olarak, hepinizden helallik diliyorum. Ben böyle yaşayan bir adamım. Ben hepinizden özür diliyorum, özür dilemenin erdem olduğuna inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Bahadır Yenişehirlioğlu, DEM Parti, AK Parti, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan özür açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 23:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan özür açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement