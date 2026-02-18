AK Parti İl Başkanı'nın Acı Kaybı - Son Dakika
AK Parti İl Başkanı'nın Acı Kaybı

18.02.2026 09:37
AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun annesi Nermin Subaşıoğlu hayatını kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesinde yaşlılığa bağlı tedavi gören Subaşıoğlu (78), dün akşam müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Subaşıoğlu'nun cenazesi bugün Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Şemikler Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Kaynak: AA

