AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun annesi Nermin Subaşıoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli Devlet Hastanesinde yaşlılığa bağlı tedavi gören Subaşıoğlu (78), dün akşam müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Subaşıoğlu'nun cenazesi bugün Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Şemikler Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.
Son Dakika › Güncel › AK Parti İl Başkanı'nın Acı Kaybı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?