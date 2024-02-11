AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Meclis üyeleri ile ilgili mülakattan çıkarak aracına gitmek üzere karşıdan karşıya geçmeye çalışan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yola savrularak ağır yaralanan Baltacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baltacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baltacı'ya çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.