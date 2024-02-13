AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.