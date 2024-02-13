AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında 100. Yıl Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, gittikleri her yerde büyük sevgi seliyle karşılaştıklarını belirterek, Karabük'te hizmet belediyeciliğini ön plana çıkaracaklarını ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için gün saydıklarını ifade etti.

13.02.2024 09:41
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında 100. Yıl Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada talep ve istekleri dinleyen Çetinkaya, Karabük'te hizmet belediyeciliğini ön plana çıkaracaklarını bildirdi.

Çetinkaya, gittikleri her yerde büyük sevgi seliyle karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güler yüzü bizleri daha da heyecanlandırıyor. Karabük artık AK Parti belediyeciliği ile arzuladığı ve yaşanabilir kente kavuşacak. İnsanların yaşamını kolaylaştıracak yerinde yatırımlarımız, bizim dönemimizde hız kazanacak. Vatandaşlarımızın sosyal manada mutluluklarını artıracak, huzurlu, sağlıklı kentte yaşamalarına imkan sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek için gün sayıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı sayesinde sosyal, kültürel ve sportif manada güzel çalışmalar hayat bulacak."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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