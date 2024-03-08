AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Kadınlara Yönelik Projeleri Açıkladı

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kadınlara yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi.
Çetinkaya, yaptığı açıklamada, şehrin 7 farklı noktasında kreşler açacaklarını belirtti.
Millet Bahçesi Hanımlar Konağı'nda ikramlar sunacaklarını aktaran Çetinkaya, "Ev hanımlarımızın evde ürettiği yemek ve ürünlerin satışı için Hanım Kooperatifi Çarşısı kuracağız. İleri tarım merkezimizde en az 200 kadın istihdam edeceğiz. Belediyemizde kadın meclisi kurularak kadınlarımızın belediyede temsil gücünü artıracağız. Kadın destek paketimizle kadınlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
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Apple, iOS 17.4 sonrası WatchOS 10.4, MacOS Sonoma 14.4 ve VisionOS 1.1 güncellemesi ile Vision Pro için ilk büyük güncellemeyi yayınladı. VisionOS 1.1 güncellemesi, sanal klavyede imleç konumlandırma gibi hataları giderirken, EyeSight ve Persona özelliklerinde önemli iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca, Mac Sanal Ekran için hata düzeltmeleri de bulunuyor. Güncelleme ayrıca cihaz yapılandırması desteği, uygulama dağıtımı için destek, uzaktan silme desteği ve diğer birçok iyileştirme içeriyor. Karma gerçeklik gözlüğünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Vodafone, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye kadın voleybolunun sahada elde ettiği zaferlerin ötesinde toplum üzerindeki derin ve olumlu etkilerini vurgulayan yapay zeka ile hazırlanan bir filmle karşımıza çıkıyor. Bu proje, Vodafone Sultanlar Ligi ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kazanımlarını, sadece spor başarıları olarak değil, aynı zamanda sosyal bir değişim aracı olarak ele alıyor. Filenin Sultanları'nın her maçı, milyonlar için umudu, cesareti ve gücü simgelerken, binlerce çocuk için gelecek hayallerini, yüzlerce kadın için ise ilham hikayelerini canlandırıyor. Vodafone'un bu projesi, sporun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konusunda nasıl önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Film, sosyal medya üzerinden Filenin Sultanları'na yapılan yorumları yapay zeka yardımıyla bir araya getirerek oluşturulmuş. Bu yorumlar, sporseverlerin takım hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve desteğini yansıtıyor. Vodafone, yapay zeka kullanılarak hazırladığı bu projeyle milyonlarca farklı sesin aslında ne kadar uyumlu bir duygu etrafında toplandığını ortaya koyuyor. Hazırlanan film, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor. Vodafone'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı bu film, Filenin Sultanları'na ve genel olarak kadın sporculara yönelik toplumsal desteğin gücünü ve önemini vurguluyor. Sporun, sadece maç kazanmaktan çok daha fazlasını sunabileceğini, toplumda pozitif değişiklikler yaratabileceğini ve insanları birleştirebileceğini gösteren bu proje, Vodafone'un toplumsal konulardaki duyarlı yaklaşımını ve sporun gücüne olan inancını bir kez daha ön plana çıkarıyor.
Samsun'un Asarcık ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kalbimde Sevgi Bileğimde Rengi' adlı bir şenlik düzenlendi. Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği, Asarcık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Asarcık Üreten Kadınlar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından yapılan bileklikler ilçedeki kadın esnafa ve sokaktaki kadınlara hediye edildi.
Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde lösemi tedavisi gören 12. sınıf öğrencisi İlayda Öztürkçü, gönüllü öğretmenlerin hastanede verdiği eğitimle üniversite sınavına hazırlanıyor. Öztürkçü, hastanede oluşturulan sınıfta gönüllü öğretmenlerin yardımıyla derslerine devam ediyor. İngilizce öğretmeni olmayı hedefleyen Öztürkçü, tedavi sürecinde de derslerinden geri kalmamak için çaba gösteriyor. Ailesi ve doktorlarının desteğiyle iyileşen Öztürkçü, tekrar hastalanmasına rağmen umudunu kaybetmeden geleceğe umutla bakıyor.
İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcuya silahla gelen maskeli şüphelinin, çalışanların alarma basması nedeniyle panikleyip iş yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, çalışanlardan birinin alarm düğmesine basması üzerine kuyumcudan hızla uzaklaştı.
Bolu'da aile içi tartışmada tüfekle damadına ateş ederken yanlışlıkla yeğenini yaralayan dayı, polis merkezine giderek teslim oldu. Tutuklanan şahsın yaralanan yeğeninin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, kadın istihdamının artırılması ve kadın hakları konusunda yapılan çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Kosova Ligi temsilcilerden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında 'dost kardeş kulüp' protokolü imzalandı. Protokol, Kahramanmaraş'a gelen KF Liria Prizren heyeti tarafından imzalandı. Kulüp başkanları, dostluk ve kardeşlik amacıyla bir araya gelerek protokolü tamamladı. İki kulüp arasında dostluk maçı da planlanmaktadır.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçilmesi halinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Merkezefendi'nin tüm mahallelerine hizmet edeceğini belirtti.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek ve kentin marka değerini artırmak için çalışacaklarını belirtti.
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