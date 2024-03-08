AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde açıklama yaptı

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Uluçay, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.
Kadın ve erkeğin, toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını belirten Uluçay, "AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre, hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.
Uluçay, eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğuna işaret ederek, iş gücü piyasasında yer almanın, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarı olduğunu bildirdi.
Yasakların tarihe gömülmesi ve 81 ilde açılan üniversiteler sayesinde, kız öğrenci sayısında büyük artış yaşandığına değinen Uluçay, "Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten, yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı." dedi.
AK Parti'nin 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesi olduğunu hatırlatan Uluçay, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak, 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Elde ettiğimiz kazanımların yanında, yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu, hep birlikte hayata geçireceğiz."
Açıklamaya, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Semih Can Güzel ve partililer katıldı.
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