AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan ve Başkan Büyükkılıç\'tan ilçe ziyaretleri

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teşkilat mensupları, Felahiye, Akkışla ve Özvatan ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen ziyaretlerde mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve yerel yönetimlere ilişkin beklentiler ele alınırken, muhtarların görüş ve önerileri dinlendi.

İlçelerin gelişimine yönelik çalışmaların değerlendirildiği buluşmalarda, vatandaşlara daha etkin ve hızlı hizmet sunulması noktasında yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okandan, teşkilat olarak şehrin her noktasında vatandaşlarla ve yerel temsilcilerle bir araya gelmeye, sahadaki talepleri doğrudan dinlemeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Öte yandan geçen günlerde AK Parti'ye katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun da ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi.