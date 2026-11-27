AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, ulaşımın, Kırşehir için bir konfor meselesi değil, bir kalkınma meselesi olduğunu bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, tarım ve hayvancılığı güçlü, organize sanayi bölgeleriyle üretim kapasitesini büyüten Kırşehir'de, ürünün pazara hızla ulaşmasının, gencin memleketinde iş bulmasının ve yatırımcının lojistik maliyetini düşürmesinin doğrudan ulaşıma bağlı olduğunu kaydetti.

Ulaşımın, Kırşehir için bir konfor meselesi değil, bir kalkınma meselesi olduğunu vurgulayan Erkan, 2002 yılında yalnızca 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 200 kilometreye yaklaştığını belirtti.

Kırşehir Çevre Yolu ile şehir merkezinin ağır taşıt trafiğinden kurtulacağını, sanayiye ve organize sanayi bölgelerine hızlı erişim sağlayacağını vurgulayan Erkan, şu ifadeleri kullandı:

"Kentin geleceği için ilk sırada Kırşehir Kapadokya Havalimanı'na bağlayacak Tuzköy-Kesikköprü yolu yer almaktadır. Bu yol Kırşehir'in turizmini, tarımsal ihracatını ve yatırım çekme kapasitesini doğrudan etkileyecek stratejik bir bağlantıdır. Mucur-Karahasanlı yolu, ilçeleri ve çevre illere bağlayan noktada olduğu için standardı yükseltilmelidir. Şehrin kırsal mahalle ve köylerde mobil kapsama alanı genişletilmeli, fiber internet altyapısı ulaştırılmalıdır. Dolayısıyla iyi bir yol, iki şehri değil, iki geleceği birbirine bağlar. Kırşehir'e yapılmış olan daha önceki yatırımlar ve yapılacak projelerin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e şükranlarımı sunuyorum."