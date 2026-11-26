Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Zorlu, Karabağ Zaferi'nin ardından bölgede barış ve refah eksenli yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

"ZAFERLER MİLLETLERİN HAFIZASINI OLUŞTURUR"

Zorlu, zaferlerin milletlerin kolektif hafızasını oluşturup güçlendirdiğini, bu hafızanın zamanla ortak bilince dönüştüğünü söyledi. Milletlerin, kazandıkları zaferlerden aldıkları özgüvenle geleceklerini inşa ettiğini anlatan Zorlu, Orhun Kitabeleri'ndeki ifadelerin miras bıraktığı anlayışla Malazgirt, İstanbul'un fethi, Çanakkale, Sakarya ve Karabağ zaferlerinin kazanıldığını dile getirdi.

Zorlu, "Karabağ Zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin de ötesinde Türk dünyasının kazanılmış en büyük zaferlerinden bir tanesidir. Çok şükür bu zaferin ardından Türk dünyasında yeni bir şahlanış, bir uyanış dönemi de başladı." diye konuştu.

"ŞUŞA'YA BİR NEFES KADAR YAKINIZ"

Zorlu, 2 Kasım 2020'de görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisine "Şuşa'ya bir nefes kadar yakınız" dediğini, bu sözleri o dönemde kaleme aldığı yazıyla kamuoyuna duyurduğunu ve bu anın kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım'ın Karabağ Zafer Günü olarak ilan edilmesinin gündeme geldiğini hatırlatan Zorlu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Aliyev'e bir mektup yazdığını söyledi. Zorlu, Zafer Günü'nün 8 Kasım olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"ERMENİSTAN'DAN GELEN AÇIKLAMALAR MEMNUNİYET VERİCİ"

Türkiye'de ve bölgede önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin bir araya geldiğinde neler yapabileceğini gösteren, son yüzyılın en somut örneklerinden biri olmuştur. Ancak şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu güçlü ve kutlu zaferin ardından bölgemizde barış, refah ve huzur eksenli bir inşa sürecini hep birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle son günlerde Ermenistan'dan gelen açıklamalar, gelişmeler memnuniyet vericidir. İnanıyorum ki bu gelişmeler yaşanırken Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sarsılmaz birlikteliği bizim için en önemli kıstas ve ölçüt olacaktır."

"ZENGEZUR KORİDORU BÜYÜK BİR İŞ BİRLİĞİNİ HAREKETE GEÇİRECEK"

Zorlu, bölge ülkelerinin bu yaklaşımı sürdürmesi halinde büyük bir iş birliğinin önünün açılacağını belirterek, "Bölgemizdeki ülkelerin bu yaklaşımları da devam ettiği takdirde, Zengezur Koridoru'nun da hayata geçmesiyle birlikte Orta Koridor'un hızlı bir biçimde güçlenmesi önümüzdeki dönemde Güney Kafkasya'dan Hazar'a, Anadolu'dan Balkanlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Hazar'ın kıyılarına kadar büyük bir işbirliğini de harekete geçireceğine yürekten inanıyorum." dedi.

ERMENİSTAN'DA YENİ ANAYASA TASLAĞI

Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının önünü açmak amacıyla hazırlattığı yeni anayasa taslağı 23 Kasım'da kamuoyuna açıklanmıştı. Taslakta, Dağlık Karabağ'a ilişkin hak iddialarına dayanak oluşturan ifadelerde değişiklik yapıldı. Paşinyan, taslak referandumda kabul edilmezse görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Paşinyan aynı gün, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında ulaşım bağlantısı kurulmasını öngören ve Zengezur Koridoru olarak da bilinen Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu (TRIPP) projesinin uygulama sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.