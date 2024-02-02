AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı esnafı ziyaret etti

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, esnafa ziyarette bulundu.
Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Mardin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Bülent Bilben ve sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.
Ziyarette, Mardin sanayisinin daha ileriye taşınmasına yönelik proje görüşüldü.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, defnedilmek üzere Aydın'a götürüldü. Erge'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, taksicilerin oluşturduğu konvoyla memleketi Aydın'ın Söke ilçesine uğurlandı. Olayın ardından zanlı, polis tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Sakarya'da bir eğlence mekanında çalışan kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenilen şahıs, cinayeti işledikten sonra karakola giderek teslim oldu.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde taksici Oğuz Erge'nin "üşümesin" diyerek aracına aldığı D.A. tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, taksici cinayetine atıfta bulunarak "Biz sadece şu 3 suç için idam cezası olmasını istiyoruz" dedi.
KARTAL'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, taksi şoförü Mustafa G. tarafından aracından indirilerek silahla öldürüldü. Olayın ardından Mustafa G., öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu. İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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