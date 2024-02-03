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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Birinci Cadde Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Birinci Cadde Esnafını Ziyaret Etti

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Birinci Cadde Esnafını Ziyaret Etti

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Birinci Cadde esnafını ziyaret etti. Erin, Birinci Cadde'de esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti ve 31 Mart'a kadar yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

03.02.2024 15:59
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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Birinci Cadde esnafını ziyaret etti.

Erin ve beraberindekiler Birinci Cadde'de esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erin, Birinci Cadde'de esnafı ziyaret ettiklerini söyledi.

31 Mart'a kadar yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirten Erin, "Esnafımıza sadece selam vermiyoruz, dertlerini sıkıntılarını dinliyoruz. Onların taleplerini alıyoruz. Toplumun bütün kesimiyle bir araya gelip Mardin için ne tür hayallerimizin olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Birinci Cadde Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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