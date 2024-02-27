AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, seçim çalışmaları kapsamında Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti. Erin, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte esnaf ile görüşerek hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu.

27.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Erin, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Kızıltepe Belediye Başkan adayı Ali Ertaş ve beraberindeki partililerle Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezinde esnaf ile görüştü.

Başkan Mehmet Şerif Öter ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Erin ve beraberindekiler, esnafa hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erin ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Abdullah Erin, Kızıltepe, AK Parti, Mardin, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement