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AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla Söyleşide Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla Söyleşide Buluştu

AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla Söyleşide Buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakır'da düzenlenen 'İnsan ve Yine İnsan Söyleşisi'ne katıldı. Yenişehirlioğlu, söyleşinin ardından katılımcılarla kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

04.02.2024 15:49
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan Söyleşisi"nde Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehirlioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlediği söyleşiye katıldı.

Yenişehirlioğlu, söyleşinin ardından katılımcılar için kitaplarını imzaladı, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla Söyleşide Buluştu - Son Dakika
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