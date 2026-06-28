AK Parti'den 'Ortak Akıl ve Millet İradesi' Vurgusu - Son Dakika
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AK Parti'den 'Ortak Akıl ve Millet İradesi' Vurgusu

28.06.2026 19:28
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"AK Parti'nin en büyük gücü ortak akla, istişareye ve millet iradesine verdiği değerdir. Bu anlayışla Türkiye'nin her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha etkin bir geleceğe ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "AK Parti'nin en büyük gücü ortak akla, istişareye ve millet iradesine verdiği değerdir. Bu anlayışla Türkiye'nin her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha etkin bir geleceğe ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıyı başarıyla tamamladıklarını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz istişarelerde milletimizin taleplerini, ülkemizin önceliklerini ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. AK Parti'nin en büyük gücü ortak akla, istişareye ve millet iradesine verdiği değerdir. Bu anlayışla Türkiye'nin her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha etkin bir geleceğe ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Milletimizden aldığımız güç, davamıza olan inancımız ve ülkemize duyduğumuz sorumluluk bilinciyle büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda yürüyüşümüze aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den 'Ortak Akıl ve Millet İradesi' Vurgusu - Son Dakika

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