AK Parti Polatlı'da 8. Kongresini Yaptı

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AK Parti Polatlı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

Gazi Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

8. olağan kongrede tek aday gösterilen mevcut ilçe başkanı İlhami Teke, yeniden başkanlığa seçildi.

Teke, yaptığı teşekkür konuşmasında, kuruluşundan bugüne partilerini ve Cumhur İttifakı'nı birinci yapan seçmenlere şükranlarını sunarak, "Son yerel seçimlerde vatandaşımız bir karar vermiş ve biz de buna saygı duyduk. İlçe teşkilatımız gece gündüz demeden çalışıp genel ve yerel seçimlerde AK Parti'yi yine zafere ulaştıracaktır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Mustafa Şen'in de birer konuşma yaptığı kongreye, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.