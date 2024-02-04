AK Parti, Samsun\'un 17 ilçesindeki belediye başkan adaylarını açıkladı

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AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'un 17 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bu ülkeye hizmet etmiş kim varsa onlara teşekkürü borç bildiklerini söyledi.

AK Parti'lilerin büyük bir aile olduğunu dile getiren Yılmaz, "Kendini hizmete adamış, bu ülkenin geleceğinde bizim çocuklarımızın daha rahat, daha güzel, daha yüksek standartlı bir hayatı yaşaması için kendi hayatını bu ülkeye ve bu davaya adamış insanlarız. Aday seçim sürecinde birkaç belediye başkanını değiştirme kararı verildi, o arkadaşlarımın da yaptıklarına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Onların yerine yeni gelecek olan belediye başkanlarımız, bayrağı onların bıraktığı yerden alacak, koşar adım devam edecek." dedi.

Siyasette ve aday adaylığı sürecinde mutlaka rekabetin olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Adaylık sürecinde insanlar birbirlerinin önüne geçmeye çalışır. Burada tatlı birtakım rekabetler ve mücadeleler olur. Bu, siyasetin doğasında var ama yeni adaylar belli olduktan sonra, seçim sürecinin startı verildikten sonra artık suhulet, suhunet, nezaket süreci başlar. Bundan sonra bütün kardeşlerimin nezaketle, uhuvvetle, suhunetle kucaklaşmasını rica ediyorum. Belediye başkanlığı olarak görevine devam edememiş kardeşlerimizin mutlaka ve mutlaka onlar için bir hayır olduğunu düşünmelerini rica ediyorum. 1 Nisan günü büyük başarı öykümüzü, kazanımımızı ve seçimi coşkuyla kazanmamızın ortaya koyduğu sevinci birlikte yaşamak üzere, sizleri Allah'a emanet ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise AK Parti ile Türkiye'de yeni bir belediyecilik anlayışının ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'de artık günlük sorunların konuşulmadığını ve daha ileri hedeflerin konuşulduğunu belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Biz muhalefete karşı falan değiliz. Biz muhalefetin bu ülke için önemli olduğuna da inanıyoruz. Çünkü demokrasinin olmazsa olmazıdır muhalefet ama şunu da biliyoruz. Biz muhalefetin mecburiyet siyasetine karşıyız. Biz iş bilmezliklere karşıyız. Biz proje üretmeden, yatırım yapmadan yeni bir şey söylemeden halkın karşısına yeniden çıkmaya niyet edenlere karşıyız. Biz bazı şehirleri, bazı ilçeleri çantada keklik görenlere karşıyız. Biz vatandaşımızı bu yeniliklerle karşılaştırmak ve tanıştırmak için hiç çaba göstermeyen o zihniyete karşıyız. Samsun'da inanıyorum ki 17 ilçemizde Cumhur İttifakı'mızla birlikte MHP'deki çok değerli yol arkadaşlarımızla AK Parti'mizdeki çok değerli dava arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yola çıkıyoruz."

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan da konuşma yaptı.

Cumhur İttifakı adayları Atakum'da Özlem Maraş, Ayvacık'ta Hüseyin Keskin, Bafra'da Hamit Kılıç, Canik'te İbrahim Sandıkçı, Çarşamba'da Ender Gür, Havza'da Murat İkiz, İlkadım'da İhsan Kurnaz, Kavak'ta İbrahim Sarıcaoğlu, Ladik'te görevindeyken vefat eden eski Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in eşi Gürkan Özel, Tekkeköy'de Mustafa Candal, Terme'de Şenol Kul, Vezirköprü'de Murat Gül, Yakakent'te Hüseyin Kıyma, Alaçam'da AK Parti'nin destekleyeceği MHP adayı Ramazan Özdemir, Asarcık'ta AK Parti'nin destekleyeceği MHP Adayı Şerif Kılağuz ve Salıpazarı'nda AK Parti'nin destekleyeceği MHP Adayı Osman Yüksel oldu.

Toplantıya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve partililer katıldı.