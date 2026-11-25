AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yaptı.

Özvin, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığını vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğuna dikkati çeken Özvin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorundur. Elbette yetişme biçimi, eğitime erişim, her türlü bağımlılık ve şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesi, şiddet riskini artıran önemli unsurlardır. Bu anlayışla AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz. Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık."

Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyeceklerini vurgulayan Özvin, "Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.