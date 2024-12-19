AK Parti Sinop\'ta Temayül Yoklaması

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AK Parti Sinop'ta, 4 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesi temayül yoklaması gerçekleştirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı koordinatörlüğünde parti binasında gerçekleştirilen temayül yoklamasında parti yöneticileri ve üyeler il başkanı görmek istedikleri kişiler için oy kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'de il başkanlığının çok onurlu ve yükü ağır bir görev olduğunu söyledi.

Mevcut İl Başkanı Uğur Giresun'un 6 yılı aşkın süredir bu görevi başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Aksu, Giresun'a yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

İlçe kongrelerini tamamlayarak il kongrelerine başladıklarını anımsatan Aksu, şöyle konuştu:

"2025 yılı ocak ayında muhtemelen Sinop il kongremiz olacak. Dolasıyla il başkanlığı için bir bayrak değişimi olacak. Bizim dün yaptığımız bire bir görüşmelerde, çalışmalarda değerlendirmelerimiz oldu. Ama ben partime, Türkiye Yüzyılı'na şu katkıyı sunmak istiyorum diyen kim varsa yine dinlemeye hazırız. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonunda Sinop'u daha yukarı taşıyacak bir tabloyu hep birlikte ortaya koyacağız."