AK Parti, Siyaseti Sorun Çözme Olarak Görüyor - Son Dakika
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AK Parti, Siyaseti Sorun Çözme Olarak Görüyor

03.06.2026 15:56
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Orhan Yeğin, muhalefetin gündemden koptuğunu belirterek, sorun çözmeye odaklandıklarını vurguladı.

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, muhalefet partilerinin "kendi iç gündemleri ve tartışmalarıyla milletin gündeminden koptuğunu" ileri sürerek, "Biz siyaset kurumunu polemik üretme alanı olarak değil, sorun çözme müessesesi olarak görüyoruz. AK Parti olarak çeyrek asra yakın süredir siyaset anlayışımızı bu temel üzerinde inşa ettik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün, 24 maddeden oluşan, Emniyet teşkilatındaki azami kadro oranlarının yeniden belirlenmesi, basın ve internet haber sitelerine yönelik düzenlemeler,  plakalara vergi istisnası getirilmesi, akaryakıt piyasasında vergi kaybının önlenmesi gibi konularda düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşülecek.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce usul itirazında bulundu. Torba kanun teklifinin ihtisas alanlarında olmayan kanunların yer aldığını kaydeden Usta, "Bu kanun teklifi neden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor" dedi.

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, kanun teklifine ilişkin yaptığı sunumda, dünyada çok eksenli risklerin, belirsizliklerin ve kaygıların arttığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek, pandemi, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar, enerji ve gıda krizleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki insanlık trajedisi gibi sarsıcı süreçlerin güçlü devlet kapasitesini zorunlu kıldığını anlattı.

"BAZI PARTİLER KENDİ İÇ TARTIŞMALARIYLA MİLLETİN GÜNDEMİNDEN KOPTU"

Demokrasilerde siyasi rekabetin ve muhalefetin eleştirilerinin doğal olduğunu dile getiren Yeğin, Cumhur İttifakı olarak polemik değil, sorun çözme odaklı çalıştıklarını savunarak, şöyle konuştu:

"Bugün bazı partilerin kendi iç gündemlerine yoğunlaştığı, kucaklaşma, bölünme, ayrışma, arınma, temizleme kavramları çerçevesinde kendi iç tartışmalarıyla milletin gündeminden daha da koptuğu bir dönemde Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizler enerjimizi, emeğimizi, birikimimizi milletimizin sorunlarına, beklentilerine, ekonomiye, yatırıma, üretime ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine adamaya devam ediyoruz. Biz siyaset kurumunu polemik üretme alanı olarak değil, sorun çözme müessesesi olarak görüyoruz. AK Parti olarak çeyrek asra yakın süredir siyaset anlayışımızı bu temel üzerinde inşa ettik."

"EMNİYET MENSUPLARININ ÜST RÜTBEYE GEÇİŞİNDEKİ YIĞILMALARI AZALTIYORUZ"

Kanun teklifinin teknik bir mevzuat değişikliğinden ibaret olmadığını, esnaftan, yerel yönetimlerden, kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, yüksek yargı kararları gözetilerek hazırlandığını ifade eden Yeğin, şöyle devam etti:

"Emniyet teşkilatımızdan gelen talepleri dikkate alarak ülkemizin güvenliği için görev yapan emniyet mensuplarımızın kariyer planlamalarını etkileyen bazı yapısal sorunların bulunduğunu gördük. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan personel sayısı nedeniyle üst rütbelere geçişlerde belirli kademelerde ciddi yığılmalar oluştuğu, liyakat ve hizmet süresi bakımından terfiyi hak etse de personelin kadro sınırlamaları nedeniyle beklemek zorunda kaldığı görülmüştür. Kamu yönetiminde motivasyon önemlidir. Bu doğrultuda amir rütbelerinde kullanılan oranları güncelleyerek üst rütbelere geçişlerde ortaya çıkan kadro daralmalarını azaltıyor, kariyer planlamasının daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyoruz."

ESNAFA VERGİ İSTİSNASI VE ORMAN ALANLARINDAKİ BAKIM MERKEZİ

Sosyal devlet anlayışının gereği olarak engelli ve yaşlı bireylere sunulan bakım hizmetlerinin altyapısını güçlendireceklerini kaydeden Yeğin, kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin belirli şartlar dahilinde orman alanlarında da kurulabilmesine olanak tanınacağını bildirdi.

Ekonomik yaşama dair maddelerde kayıt dışılığı azaltmayı ve esnafın yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını savunan Yeğin, taksi işletmecilerine hasılat esaslı kazanç tespiti imkanı getireceklerini söyledi. Yeğin, ticari plakaların devri konusundaki vergi yüklerini gidereceklerini ifade ederek, "Ayrıca gerçek usule geçen taksi, dolmuş, minibüs, servis taşımacılığı yapan esnaflarımızın geçmişten gelen haklarını koruyarak ticari plakalarının devri sonucu ortaya çıkabilecek vergisel yüklerini gidererek adil ve hakkaniyetli bir geçiş süreci oluşturuyoruz. Bu düzenlemeleri KDV mevzuatıyla da uyumlu hale getiriyor, aynı işlemde satıştan doğacak KDV'yi de istisna kapsamına alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Orhan Yeğin, AK Parti, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti, Siyaseti Sorun Çözme Olarak Görüyor - Son Dakika

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