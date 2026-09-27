AK Parti Sözcüsü Çelik, olumsuz etkilenenlerin durumlarını değerlendirdiklerini belirtti

AK Parti Sözcüsü Çelik, olumsuz etkilenenlerin durumlarını değerlendirdiklerini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik, olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendirdiklerini, çalışmaların ilgili kurumlarca yapılacağını söyledi. Çelik, sonrasında bir yol haritasının kuşkusuz paylaşılacağını belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak."
Kaynak: AA
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