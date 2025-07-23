AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Eskişehir'de yeşil vatanımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de yeşil vatanımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun."
Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Eskişehir'deki orman yangınında şehit olanlar için taziye mesajı - Son Dakika
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