Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Türkiye tehdide boyun eğmez - Son Dakika
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Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Türkiye tehdide boyun eğmez

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Çelik\'ten İsrail\'e sert tepki: Türkiye tehdide boyun eğmez
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Türkiye'nin hiçbir tehdit, provokasyon ve şantaja boyun eğmeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın açıklamalarını değerlendirdi. Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir. İsrail hükümeti, iç siyasetteki sıkışmışlığını ve seçim öncesi çöküşünü Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtbas edebileceğini zannetmektedir.

Türkiye'yi hedef alan bu asılsız ithamlar ve karalama kampanyaları, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölge genelinde sürdürdüğü yayılmacı, saldırgan politikaları gizlemeye yetmeyecektir. Katz'ın barış ve ateşkes müzakerelerinde sorumluluk alan aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesi ise İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı tamamen hiçe sayan haydutça anlayışının yeni bir tezahürüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir. Ülkemiz; Filistin halkının meşru haklarını, tarihi adalet davasını ve bölgede kalıcı barışı kararlılıkla savunmaya, zalimin karşısında hakikatin gür sesi olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanDış PolitikaÖmer ÇelikAK PartiTürkiyeİsrailGüncelSon Dakika

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