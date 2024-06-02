AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun mesajı yayımladı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun mesajı yayımladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy\'a geçmiş olsun mesajı yayımladı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden yayın yaparken saldırıya uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Çelik, saldırıyı kınayarak, saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

02.06.2024 07:55
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden yayın yaparken saldırıya uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun mesajı yayımladı - Son Dakika
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