AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'ne Tepki Gösterdi

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisinin iddialarına tepki göstererek, CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklamasının, belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabası olduğunu belirtti.

13.08.2024 22:51
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisinin iddialarına tepki göstererek, "CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeniden Refah Partisinin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti'nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika

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