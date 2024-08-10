AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu Devrek\'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

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AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çolakoğlu, Kaymakam Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Başoğlu'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde, ilçede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Çolakoğlu, daha sonra AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı'na geçti.

Partililerle bir araya gelen Çolakoğlu, burada vatandaşların taleplerini dinledi.