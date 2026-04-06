AK Partili Ala: Anayasa Komisyonu'nun Birinci Aşaması Neredeyse Nihayetlendi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ala, Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin olarak, 'Birinci aşama, neredeyse nihayetlendi.' dedi. Vatandaşların yeni anayasa ihtiyacına değinen Ala, anayasa ile vatandaşın geliri arasında doğrudan ilişki olduğunu, kurumsallaşmış demokratik sistemlerin sermaye için ortam oluşturduğunu söyledi. Anayasanın doğru kurgulanmasıyla darbelerin önleneceğini ifade eden Ala, cumhurbaşkanını halkın seçmeye başlamasından sonra kriz yaşanmadığını bildirdi.

Parti kapatma davalarına değinen Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bedel ödeyeceğiz ama millete asla bedel ödetmeyeceğiz.' sözlerini aktardı ve Anayasa'da parti kapatılmasını zorlaştırdıklarını belirtti. 'Türkiye, parti devletine dönüştü' iddialarını eleştiren Ala, bunların ezber cümleler olduğunu, Türkiye'nin 'parti devleti' dönemini yaşadığını söyledi. Siyasetin garantili hale gelmesiyle anayasa tartışmalarının yapılabildiğini vurguladı.

Ala, 2028'e kadar yeni anayasa yapılmasına inancını soran bir soruya, siyasetçilerin tahmin ve talebi bir arada söylediğini, politikaları ortaya koyup gerçekleştirmek için çaba sarf ettiklerini yanıtladı. 'Siyasi otobanlar' yapılmasını önererek, muhalefeti birlikte çalışmaya davet etti. Anayasanın işleyen bir devlet mekanizması inşa edeceğini, bireyin haklarını garanti altına alacağını ve ekonomik gelişmeyi destekleyeceğini belirtti. 'Defolu demokrasiden, garantili demokrasiye geçelim.' diyen Ala, demokrasiyi genişlettikçe milletin desteğinin arttığını kaydetti.

Çoğunluk kararları alınırken azınlık haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Ala, anayasa yapımında uzlaşmanın önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olabileceğini, ancak gündemlerinde seçim olmadığını söyledi. CHP'nin ara seçim talebini eleştirerek, hizmet üretmek yerine skandal ürettiklerini iddia etti. Terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü gibi devam ettiğini, silahların bırakılması ve örgütün tasfiyesi hedeflendiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran saldırılarına değinen Ala, bölgesel çatışmanın küresel etkileri olduğunu, savaşın kazananı olmadığını vurguladı. Türkiye'nin barış politikası izlediğini ve görüşmelerin sonuçlanmasını dilediğini ifade etti.