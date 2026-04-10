AK Partili Çokkeser, Toroslar Belediyesi'nde İsraf ve İhale İhlalleri İddia Etti

10.04.2026 15:09
AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, CHP'li Toroslar Belediyesi'nin 167 milyon TL bütçe açığıyla kapattığını, doğrudan temin alımlarında artış olduğunu ve ihale süreçlerinin devre dışı bırakıldığını öne sürdü.

AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, CHP'li Toroslar Belediyesi'nde kamu kaynaklarının korunmadığını, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışının bulunmadığını, ihale süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmediğini, israfın önlenemediğini ve mali disiplinin sağlanamadığını iddia etti. Çokkeser, ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında Toroslar Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, belediyenin 2025 yılında 167 milyon TL bütçe açığıyla kapattığını savundu.

Denetim sürecinde elde edilen bulgulara göre Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığını ileri süren Çokkeser, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilmesi gereken birçok ürünün doğrudan temin yoluyla alındığını ve bunun belediye bütçesine gereksiz yük oluşturduğunu söyledi. 2025 yılı içerisinde yapılan 522 alımın 486'sının doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiş olmasının, ihale süreçlerinin sistematik biçimde devre dışı bırakıldığını gösterdiğini belirtti.

Çokkeser, bazı işlerin ihale limitlerinin altında tutulacak şekilde bölündüğünü ve planlanabilir organizasyonların ihalesiz gerçekleştirildiğini iddia ederek, bu uygulamaların kamu ihale mevzuatının ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı. Ayrıca, milyonlarca liralık organizasyon harcamalarının piyasa değerlerinin üzerinde yapıldığını, örneğin iki günlük bir etkinlik için 18 milyon TL'yi aşan harcamalar olduğunu öne sürdü.

Belediye bünyesinde yapılabilecek bazı hizmetlerin dışarıdan yüksek bedellerle satın alındığını ve bazı teknik raporların Denetim Komisyonu'na sunulmadığını da iddia eden Çokkeser, 'Şeffaf olan saklamaz. Saklayan hesap veremez' diyerek, Toroslar halkının bütçesinin kamu yararı, mali disiplin ve hukuka uygunluk çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini vurguladı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

