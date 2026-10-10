AK Partili Özdemir, Eyüpsultan'da 19-18 kazandıklarını öne sürüp itiraz edecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı'nın adayına 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesi de oy verdiğini, AK Parti'nin geçerli olması gereken bir oyunun geçersiz sayılıp 18 kabul edildiğini kaydederek, seçime itiraz edeceklerini bildirdi.

Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla görevden alınmasının ardından seçime gidildiğini söyledi.

Seçimin üçüncü tur oylamasına ilişkin konuşan Özdemir, "Seçiminin üçüncü tur oylamasında, Cumhur İttifakı'nın adayına 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesi de oy verdi. AK Parti'mizin geçerli olması gereken bir oyu, maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı, 18 olarak sayıldı. Adana Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde olduğu gibi İstanbul'da da yine bu seçimde aynı 19 sayısı AK Parti adayımıza çıkmıştı. Yapılan itirazlar neticesinde Adana İkinci İdare Mahkemesi 3. turdaki 19 oyun geçerli ve yeterli olduğu ifadesiyle başkan vekili olarak AK Parti'nin adayını seçmişti. Biz iddia ediyoruz ki bu seçimi 19'a 18, AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın adayı Muhammet Çakır Beyefendi kazanmıştır. Eyüpsultan'ımıza ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız." diye konuştu.

Özdemir, belediye başkan vekilliği seçimlerinde oyların değerlendirilmesine ilişkin sorunlar yaşandığını, meclis divanının siyasi çoğunluğa göre karar vermesinin tarafsızlık tartışmalarına yol açtığını ifade etti.

Bazı seçimlerde harf ve rakamların birbirine benzetilmesi üzerinden oyların geçersiz sayılarak seçim sürecine ilişkin güvenin zedelendiğini belirten Özdemir, "Önerimiz, normal seçimlerde olduğu gibi pusulalarla, mühürlerle ve benzeri yöntemlerle en ufak bir şaibeye, yanlış karar almaya gitmeden bu kararların verilmesidir. Ayrıca, milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı ilçelerdeki bu seçim sonuçlarını belirleyen divan heyetinin de artık İlçe Seçim Kurulu gibi tarafsız, devletin ilgili organları tarafından yönetilmesinin gerekliliğini hep birlikte görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bir gazetecinin, oturumu yöneten meclis başkan vekilinin üye tam sayısını belediye başkanını da dahil ederek 37 yerine 38 olarak belirlemesine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Özdemir, bu yaklaşımın hukuki dayanağının bulunmadığını söyledi.

Özdemir, belediye başkanının yürütme organını temsil ettiğini, belediye başkan vekilliği seçiminin ise belediye meclisi üyeleri arasından yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Orada meclis başkanının buna ret vermesinin hukuksal bir karşılığı yok. Biz zaten 3. turda 19 oyu alarak buradaki belediye başkan vekilliği seçimini kazandık. İtirazlarımızı da bunun için yapacağız. Neden 19 oy yeterli? Belediye başkanı yürütme organını temsilen belediye meclislerinde yer alır. Büyükşehir belediyelerinde de mesela başkan vekili seçerken belediye başkanlarını aday yapamazsınız. Belediye başkan vekilliklerine belediye meclis üyeleri seçilir. Bu, yürütme organını temsilen orada bulunduğu ve burada da yürütme organını temsilen belediye başkanı tutuklandığı için belediye başkanının buradaki sayıya dahil edilmemesi gerekir."

Özdemir, mahkemenin talepleri doğrultusunda karar vermesi halinde AK Parti'li Muhammet Çakır'ın belediye başkan vekili olarak göreve başlayacağına inandığını ifade etti.

AK Parti ve MHP teşkilatlarının Eyüpsultan'daki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Özdemir, "Bu, AK Parti'nin belediye sayısının artması mücadelesi değildir. Burada, inşallah Muhammet Bey ekibiyle birlikte önümüzdeki süreçte güçlü bir iradeyle Eyüpsultan'da gerekli hizmetleri yerine getirecektir." dedi.

Özdemir, yargı sürecinin ardından Eyüpsultan'daki tüm vatandaşları kapsayan, siyasi parti ayrımı gözetmeden eşit hizmet sunmayı hedefleyen bir anlayışla hareket edeceklerini dile getirdi.