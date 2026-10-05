AK Partili Serkan Bayram’dan açıklamalarına ilişkin özür: Maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum

(ANKARA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, son günlerde yaptığı bazı açıklamaların maksadını aştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, parti teşkilatlarından ve AK Parti'ye gönül verenlerden özür diledi. Bayram, fon sürecine ilişkin değerlendirmelerinde devam eden hukuki süreçler hakkında kesin hüküm ifade eden sözler kullanmasının da isabetli olmadığını ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, son günlerde yaptığı açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayram, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde yaptığım açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğum AK Parti camiasında meydana getirdiği haklı rahatsızlığı görüyorum. Ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğum kaygıları ifade etmeye çalışırken; kullandığım bazı ifadelerin maksadını aştığını, çarpıtıldığını ve partimizin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarımızı ve yıllardır büyük bir fedakarlıkla hizmet eden teşkilat mensuplarımızı zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ediyorum. Eleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğümüz insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmak asla istemedim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur.

"AK PARTİ, YOLSUZLUK VE HUKUKSUZLUKLA MÜCADELE ETMİŞ BÜYÜK BİR SİYASİ HAREKETTİR"

Özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır. Hukukun temel ilkesi açıktır: İddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermek bağımsız yargının görevidir. Üstelik Cumhurbaşkanımız, fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten atmış; Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturmuştur. İlgili kurullar harekete geçmiş, inceleme ve denetim süreci başlamıştır. Değerlendirmelerimde bu adımları da vurgulamam gerekirdi.

AK Parti, çeyrek asrı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış; vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla ve milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hale gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm. Engelli kardeşlerimizin haklarını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir; ancak niyetim hiçbir zaman kişileri veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında, Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz'in attığı her adımın hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim. Milletimizin ve kamuoyunun takdirine saygıyla sunarım."

Bayram, fon krizine ilişkin Fatma Betül Sayan Kaya ve konuyla ilgili eleştirilerde bulunarak "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor" ifadelerini kullanmıştı.