AK Partili Yenişehirlioğlu, Gölmarmara'da 4 derslikli okul yapılacağını duyurdu - Son Dakika
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AK Partili Yenişehirlioğlu, Gölmarmara'da 4 derslikli okul yapılacağını duyurdu

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gölmarmara Ozanca'da depreme dayanıksız okulun yerine 4 derslikli bina yapılacağını bildirdi. İhalenin 2 Kasım 2026'da Manisa YİKOB tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gölmarmara'nın Ozanca Mahallesi'nde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen okulun yerine 4 derslikli yeni bina yapılacağını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ihale izinlerinin verildiğini, okul yapım ihalesinin 2 Kasım 2026'da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) gerçekleştirileceğini belirtti.

Yeni okul binasında 4 dersliğin yanı sıra müdür odası, çok amaçlı salon ve beden eğitimi salonu, öğretmenler odası, kütüphane, destek eğitim odası, rehberlik servisi, anaokulu dersliği, fen laboratuvarı, mescit, sistem ana dağıtım pano odası ve ısıtma merkezi bulunacağını kaydeden Yenişehirlioğlu, projenin öğrencilerin daha güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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