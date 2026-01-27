Ak Partili Zorlu'dan Halep Ziyareti... "Cumhurbaşkanımızın Güçlü ve Kararlı İradesiyle Bölgemizde Yeni Bir Dönem Başlıyor"

(HALEP) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Halep Valisi Azzam El-Garip'in davetlisi olarak Halep'e ziyarette bulundu.

Zorlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halep Valisi Azzam El-Garip'in davetlisi olarak kadim medeniyetimizin kavşak noktası, gönül coğrafyamızın parçası Halep'teyiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantımız vesilesiyle bir çok işbirliği alanını ve bölgesel kalkınma adımlarını istişare etme fırsatı bulduk. Terörsüz Bölge hedefimizin adım adım karşılık bulması iki ülke ilişkilerini daha da güçlendiriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı iradesi ile bölgemizde barış, istikrar ve işbirliği temelinde yeni bir dönem başlıyor. Nazik ev sahipliği için Sayın Valiye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.