AK Partili Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na 500 gencin katılacağını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 9-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenleyecekleri Türk Dünyası Gençlik Buluşmasında Türk devletlerinden 500 gencin yer alacağını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda 9-11 Ekim tarihleri arasında 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' düzenlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Yaklaşık 500 misafirimiz yer alacak. Türk devletlerinden gelen gençlerimiz ve sosyal medyada çalışan öncü isimleri de davet ettik. Bu yolculuğun en önemli mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. 29-30 Ekim tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nde 'gençlerimiz için neler yapılabilir?' tekliflerimizi vereceğiz. Orhun Değişim Programı adı altında üniversite öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin değişim programı var. Ben bu programın yeterince işlevsel olmadığını düşünüyorum. Bunu güçlendirmeliyiz. Milletimiz büyük bir heyecan duyuyor, biz de bu heyecanı gençlerimizle geleceğe taşıma hedefindeyiz" dedi.

'GENÇLERİMİZ ADETA BİR YAKIT ÖZELLİĞİ TAŞIYOR'

Zorlu, Türk dünyasının ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi için gençliğin çok önemli olduğunu kaydederek, "Üye ülkelerimizi de dahil ettiğimizde şu anda 26 milyon 15-24 yaş arası genç nüfusumuzu barındırıyoruz. 2050 yılını hedef aldığımızda bu alanda daha çok çalışmamız gerekiyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın doğum oranlarını dikkate aldığımızda Orta Asya'da Türk dünyasının gücü çok daha önem arz ediyor. Bizim gençlerimizi bir araya getirmemiz, kaynaştırmamız ve bu ideale inanmışlıklarını artırmamız çok önemli olacaktır. Gençlerimiz, bu yolculukta adeta bir yakıt özelliği taşıyor. Bunu ne kadar iyi kullanırsak, kaliteli bir şekilde tüketirsek teknolojide, ekonomide ve pek çok alanda ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Zorlu, "Gençlerimiz bizim geleceğimizin mimarları olacaktır. Bizler geçmişte bu ideale inanarak projeler ürettik. O günlerde hayali zor kurulan işler bugün başarılıyor. Özellikle Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı duruşu nettir. AK Parti, Türkiye'de Türk dünyası ile ilişkileri somut, net bir kalıcı politikaya dönüştürmüş tek siyasi partidir" diye konuştu.