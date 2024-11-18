Akabe'de Uçan Cisim Düştü - Son Dakika
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Akabe'de Uçan Cisim Düştü

Ürdün ordusu, Akabe'de düşen uçan cisimle ilgili can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

18.11.2024 09:16
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Ürdün ordusu, ülkenin güneyindeki Akabe kentinde "uçan bir cisim" düştüğünü açıkladı.

Ürdün ordusundan "yetkili" olarak nitelendirilen askeri bir kaynağa dayandırılarak konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Akabe kentinin sınır bölgesinde "uçan bir cismin" düştüğü belirtildi.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve askeri mühendislik tespit ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı.

Açıklamada cismin geldiği yöne ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün'ün Akabe kenti, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle Yemen'deki Husiler ve "Irak İslami Direnişi" isimli milis grup tarafından sık sık hedef alınan Eliat kentine komşu.

Kaynak: AA

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