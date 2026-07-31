Akabe Deniz Koruma Alanı UNESCO'da - Son Dakika
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Akabe Deniz Koruma Alanı UNESCO'da

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Akabe Deniz Koruma Alanı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Kutlama töreni yapıldı.

Ürdün'de, Akabe Deniz Koruma Alanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması dolayısıyla Akabe kentinin güney kıyısındaki deniz koruma alanında kutlama töreni gerçekleştirildi.

Akabe Özel Ekonomik Bölgesi Komisyonu Başkanı Şadi el-Mecali, törende yaptığı konuşmada, koruma alanının UNESCO listesine alınmasının binlerce yıllık geçmişe sahip mercan resiflerinin korunmasına yönelik uzun yıllara dayanan çalışmaların ve "mavi ekonomi" ilkelerine bağlılığın sonucu olduğunu söyledi.

Akabe Deniz Koruma Alanı, Ürdün'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yedinci, ülkenin ise ilk tamamen doğal miras alanı oldu.

Dalgıç Seyf eş-Şemayile de yaptığı konuşmada karardan duydukları sevinci ifade ederken, kararın Akabe'ye gelen ziyaretçi sayısını artırmasını beklediklerini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, geçen hafta Güney Kore'nin Busan kentindeki 48. Oturumu'nda, 150'den fazla sert mercan ve yaklaşık 500 balık türüne ev sahipliği yapan Akabe Deniz Koruma Alanı'nı doğal miras listesine dahil etmişti.

Güney Kore'nin Busan kentinde yapılan UNESCO Dünya Miras Komitesi (DMK) 48. Oturumu'nda, Türkiye'nin 2027'de düzenlenecek 49. Oturum'a ev sahipliği yapması kabul edilmişti.

Komitenin 49. Oturumu'nun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Unesco, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akabe Deniz Koruma Alanı UNESCO'da - Son Dakika

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