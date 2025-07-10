"Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi" pazar günü yapılacak - Son Dakika
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"Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi" pazar günü yapılacak

10.07.2025 14:22
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8-20 Mayıs'ta başvuruları alınan ve iki oturum şeklinde yapılacak sınav, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak.

İlk oturum olan MEB-AGS saat 10.15'te başlayacak, adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve 110 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 14.45'te başlayacak ÖABT'de ise adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre bunları 90 ya da 70 dakikada cevaplamaları istenecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.

411 bin 805 aday başvuru yaptı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, AGS uygulamasına 411 bin 805 adayın başvurduğunu, adayların 314 bin 150'si kadın, 97 bin 655'inin ise erkeklerden oluştuğunu bildirdi.

Sınava başvuran 962 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturulduğunu, engel durumlarına göre çalışma yapıldığını aktaran Ersoy, şehit ve gazi yakını 1734 adaydan sınav başvuru ücretinin alınmadığını kaydetti.

MEB-AGS'de 1035 bina, 18 bin 90 salonun kullanılacağını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Sabah gerçekleştirilecek AGS uygulamasına tüm adaylar katılacak. ÖABT uygulamasına ise 307 bin 376 aday başvurdu. Adayların 239 bin 883'ü kadınlardan, 67 bin 493'ü de erkeklerden oluşuyor. Sınava başvuran 615 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturuldu, engel durumlarına göre çalışma yapıldı. Şehit ve gazi yakını 1293 adaydan sınav başvuru ücreti alınmadı. 813 binada gerçekleştirilecek uygulamada 13 bin 931 salon kullanılacak."

AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak puan belirlenecek

Sınavın ilk defa uygulanacağını belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, iki oturum halinde gerçekleştirilecek uygulamaya öğretmen adaylarının katılacağını bildirdi.

Ersoy, atamaların öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Milli Eğitim Akademisince verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sabah gerçekleştirilecek AGS uygulaması, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

Öğleden sonra uygulanacak testlerde ise adaylara alanlarına göre sorular yöneltilecek. Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek."

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS veya e-YDS) esas alınacağını bildiren Ersoy, buna göre AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanının hesaplanacağını belirtti.

Ersoy, yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notunun kullanılacağını aktararak, "ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak. MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi' pazar günü yapılacak - Son Dakika

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