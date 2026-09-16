Akaryakıt zamlarına Hopalılar tepkili: Artık yetişemiyoruz

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde vatandaşlar, bu gece yarısı akaryakıta yapılması beklenen zamma tepki gösterdi. Hopa'da taksicilik yapan bir esnaf, "Mazotun litresi 46 lirayken şehir içi ulaşım 240 liraydı. Şimdi mazot 100 liraya dayandı, ücret yine 240 lira. Mazota gelen zamları yansıtamıyoruz" diye konuştu.

Akaryakıta bu gece yarısı beklenen zamma Hopalılar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonlarında yakıt alan vatandaşlar, art arda gelen zamların hayatı zorlaştırdığını belirtti.

Sedat Varan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, akaryakıta sürekli zam gelmesine tepki göstererek halkın yönetenlere karşı daha fazla tepki göstermesi gerektiğini ifade etti.

Bir başka Hopalı vatandaş ise akaryakıt zamlarına ilişkin ironik ifadeler kullanarak, "Mazota günlük zam yapmakla ülkeyi ayakta mı tutacaklar? Aman petrol bulmasın. Aman, gözünü seveyim, hele Karadeniz'de de hiç bulmasın. Hiç bulmasın. Bakırköy'den bir deliyi getir; vallahi de billahi de, gözüm kör olsun, bundan iyi yönetecek. Hiç olmazsa milleti düşünür" dedi.

"HANİ GABAR'DA PETROL BULMUŞTUK?"

Hopalı Ramazan Balcıoğlu ise petrol bulunduğuna yönelik açıklamalara rağmen akaryakıt fiyatlarının yükselmesine tepki göstererek, ironik ifadeler kullandı:

"Gabar'da petrol bulduk ya biz, şimdi ülkenin bütün istasyonlarına yansıyacak bu. Yani nasıl yansıyacak? Bildiğiniz gibi zamla yansıyacak. Hani biz petrol bulmuştuk? Hani ülkemizin her tarafında petrol fışkırıyordu? Ülkemizdeki insanlar rahatlayacaktı. Ne oldu? Bir tarafta yukarı çıkıyoruz, bir tarafta aşağı iniyoruz."

HOPALI TAKSİCİ: DAHA İKİ TANE İŞE GİTMİŞİM

Hopalı taksi esnafı, akaryakıt zamlarının maliyetlerini artırdığını ancak bunu müşterilere yansıtamadıklarını belirterek, "Hep beraber kontak kapatalım" çağrısında bulundu.

Taksici şunları söyledi:

"Bugün 3 bin liralık mazot aldım. Mazota gelen zamları yansıtamıyoruz ki. Biz 6 ayda bir zam yapıyoruz ama neredeyse günlük geliyor. Şehir içi taksiye zam yaptığımız zaman mazotun litresi 46 liraydı, şimdi 100 lira. O zaman da 240 liraya gidiyorduk şehir içinde, yine 240 liraya gidiyoruz. Birileri zengin olacak. Bugün sabahleyin saat 07.00'de geldim. Saat 18.55 olmuş, daha iki tane işe gitmişim. Herkes, insanlar işsizlikten böyle bekliyorlar. Hopa'da Gümrük Kapısı var, bakır işletmesi var, termik santrali var, limanı var, tırları var ama iş yok. Kimsede para yok ki, ne yapsınlar."

"BİR GÜNLÜK TATİL 10 BİN 500 TL"

Hopalı bir emekli de akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle yaylaya gitmenin dahi pahalı hale geldiğini belirterek, bir günlük tatilin yakıt ve yemek giderinin 10 bin 500 liraya ulaştığını söyledi. Yurttaş şunları kaydetti:

"Emekli olunca mecburen yaylaya gelip gidiyoruz, iki çay arasına falan. Şu an en son gelen zamla birlikte normal bir şekilde Bilbilan Yaylası'na gideyim, birkaç gün orada tatil yapalım. Evi de komşu, akraba, feodal bağlar; gidip gelmek zorunda olduğumuz zaman tam 3 bin lira maliyeti var, sadece yakıt. İki arkadaşınla birlikte orada bir et, bir kavurma, şiş falan yemek yiyin, 2 bin 500 lira da o. Sıra 5 bin 500 lira. Bu sadece bir günlük. Bunu üç öğüne vurduğumuz zaman 7 bin 500 TL sadece yemek. 3 bin de yakıt yakacaksın, 10 bin 500 lira. Yani asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir dönemde, günlük bir tatil... Şurada gidip gelmek sana 20 bin lira yapar. ve hala sessiz kalıyoruz. Hala hiç kimseden bir ses çıkmıyor."