Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Akbank Sanat'ta Açıldı - Son Dakika
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Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Akbank Sanat'ta Açıldı

Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Akbank Sanat\'ta Açıldı

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen 'Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi', Akbank Sanat'ta açıldı. Sergi, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olup, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir. Sergide, 22 genç sanatçının eserleri yer almaktadır ve küratörlüğünü Aslı Seven üstlenmektedir.

05.06.2024 15:21
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Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen "Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi", Akbank Sanat'ta açıldı.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan sergi, 31 Temmuz'a kadar görülebilecek.

"Gelecek-geçirmez" temalı sergide, Büşra Aydagün, Hamide Çelik, Beyza Durhan, Nejbir Erkol, Seda Gecü, Ekin Göre, Güler Güçlü, Serenay Gülyağcı, Kıvılcım Güngörün, Akın Güreş, Tekin Karakuş, Ekin Keser, Ecem Dilan Köse, Sıla Sevcan Örün, Nazan Özaras, Yusuf Özcan, Anı Ekin Özdemir, Baran Efe Öztürk, Edanur Sabuncu, Berk Şenol, Can Yıldırım ve Damla Yücebaş'ın eserleri yer alıyor.

42 yıldır aralıksız düzenlenen, genç sanatçıların, sanatseverler ve sanat profesyonelleriyle buluşması sağlayan serginin bu yıl küratörlüğünü Aslı Seven üstlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Akbank Sanat'ta Açıldı - Son Dakika

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